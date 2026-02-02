Ufficiale Carpi, arriva in prestito dal Cittadella l'attaccante Mattia Gaddini

L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo dall’A.S. Cittadella, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Gaddini, che arriva in biancorosso in prestito fino al termine della stagione.

Gaddini, attaccante toscano classe 2002, è reduce da una prima parte di stagione giocata con la maglia del Cittadella (Serie C – Girone A), con cui ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 15 presenze. Cresciuto – a livello di settore giovanile – nel Tau Altopascio e nello Spezia, Mattia ha vestito – fra i grandi – le maglie di Sestri Levante, Borgosesia, Arezzo, Pontedera e, appunto, Cittadella. In carriera, Mattia ha totalizzato più di 120 presenze condite da 23 gol e 11 assist fra Serie C, Play-Off Serie C, Coppa Italia Serie C, Serie D e Coppa Italia Serie D.

“Parlando con Direttore e Mister, mi è stata trasmessa tantissima fiducia, voglia di lavorare e serietà. La familiarità che c’è qua a Carpi mi ha invogliato tanto a venire, oltre che l’importanza della Piazza. Il modo che ha di giocare il Mister, oltre che l’approccio alle partite, penso possa essere molto congeniale alle mie caratteristiche. Dei miei nuovi compagni, conosco Pietra avendoci giocato in Primavera a Spezia e l’anno scorso a Pontedera. Mi ha parlato benissimo dell’ambiente, a 360 gradi. A livello personale, spero di giocare il più possibile, contribuendo con gol e assist al raggiungimento degli obiettivi di gruppo.”