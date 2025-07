Ufficiale Gaddini saluta l'Arezzo. È un nuovo giocatore del Cittadella: in Veneto a titolo definitivo

Volto nuovo in casa Cittadella, con la società che sta strutturando la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C 2025-2026, campionato per il quale si attende a breve la composizione ufficiale dei tre gironi: al netto di dove saranno inseriti i veneti, ecco che gli stessi hanno fatto sapere di aver prelevato dall'Arezzo, a titolo definitivo, l'attaccante classe 2002 Mattia Gaddini.

Di seguito, il comunicato ufficiale circa il nuovo innesto:

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione, a titolo definitivo dalla S.S. Arezzo, delle prestazioni sportive di MATTIA GADDINI.

Attaccante classe 2002 nato a Lucca, ha vestito la maglia dell’ Arezzo e quella del Pontedera negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione.

A Mattia il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".

Congiuntamente, ecco anche la nota degli amaranto: "La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Gaddini all’A.S. Cittadella. Con la maglia amaranto, Gaddini ha collezionato 60 presenze e realizzato 13 gol, distinguendosi per impegno, professionalità e attaccamento ai colori. A Mattia vanno i più sentiti ringraziamenti per il percorso condiviso e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura.

Grazie di tutto, Mattia!".