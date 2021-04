Ghinassi ipotesi per il ruolo di ds della Cavese: "Amicizia col presidente Santoriello"

Per il ruolo di ds della Cavese è emerso il nome di Filippo Ghinassi. Queste le parole dello stesso direttore sportivo ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: "Con il Presidente Santoriello c’è stima ed amicizia ma è concentrato sulla stagione attuale”. In corsa per il club campano c’è anche un altro dirigente: si tratta di Andrea Mussi ex del Carpi.