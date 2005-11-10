Lecco, un giovane talento per l'attacco: tesserato l'ex Bologna Battimelli
Svincolatosi dopo l'esperienza nella Primavera del Bologna e poi con le maglie di Pontedera e Trapani nella passata stagione di Serie C per l'attaccante Battimelli c'è una nuova occasione di mettersi in mostra in terza serie. Il Lecco Ha infatti annunciato il suo acquisto:
La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Battimelli. L’attaccante classe 2005 ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Società fino al 30 giugno 2027.
Nato a Scafati, ha esordito tra i professionisti in Serie C con la maglia del Foggia nella stagione 2022/23. Nella stagione seguente milita in Serie D con Team Altamura e Martina, per poi trasferirsi al Taranto nell’estate 2024. Segna 2 gol nel campionato di Serie C per poi trasferirsi a gennaio nel Bologna Primavera.
Ha trascorso l’ultima stagione tra Pontedera e Trapani, con 25 presenze complessive.
Indosserà la maglia numero 7.
Benvenuto Giuseppe nella grande famiglia Bluceleste!