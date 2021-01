Grosseto, due mesi di inibizione per il vicepresidente Ceri dal Tribunale Federale Nazionale

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2021, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7040/365 pf20-21 GC/GT/mg del 14.12.2020 nei confronti del sig. Ceri Simone, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti del sig. Ceri Simone, nella qualità di Vice Presidente e legale rappresentante p.t. dotato di poteri di rappresentanza della società US Grosseto 1912 Srl, le sanzioni di mesi 2 (due) di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.