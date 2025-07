Ufficiale Guidonia, accoppiata di giovani da Napoli: ecco Lorenzo Russo, confermato Spavone

Il Guidonia neopromosso in serie C attinge dal vivaio del Napoli per rinforzare il proprio centrocampo.

Se per Alessandro Spavone (21) si tratta di una conferma, dopo le otto presenze maturate in serie D dallo scorso mese di febbraio, per Lorenzo Russo (20) la formula scelta è quella del prestito. Protagonista dei play off che hanno permesso al Napoli di riagguantare la Primavera 1, il talentuoso centrocampista è pronto a trovare il suo esordio nel calcio professionistico.