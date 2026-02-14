Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessunoTUTTO mercato WEB
Luca Tabbiani
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 26^ giornata (turno infrasettimanale) nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi – Pergolettese 1-2
Novara – Albinoleffe 2-2
Renate – Triestina 4-0
Arzignano Valchiampo – Trento 0-2
Giana Erminio – Lecco 0-1
Inter U23 – Lumezzane 0-0
Pro Patria – Cittadella 1-0
Pro Vercelli - L.R. Vicenza 1-2
Union Brescia - Virtus Verona 3-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Drago (Lumezzane): premettiamo sia stata una giornata molto positiva per i portieri, con i colleghi Nobile e Gagno che meritano comunque una menzione per aver parato un calcio di rigore. Ma come si può non premiare chi ha sbarrato la strada all’Inter23 con almeno quattro interventi da fenomeno? Su Lavelli un riflesso strepitoso.
Prestia (Inter23): Drago ha negato ai nerazzurri una vittoria che, statistiche alla mano, sarebbe stata meritata. Resta la soddisfazione per aver chiuso la gara senza reti al passivo, merito dell’esperto difensore ex Cesena che ha contenuto molto bene Caccavo e Iori. Di testa non ha sbagliato un solo intervento.
Ciappellano (Alcione Milano): è vero che Agazzi è stato decisivo con almeno tre parate di livello, ma quando non ci arrivava il portiere ecco che il centrale difensivo ci metteva una pezza con una serie di anticipi determinanti in piena area piccola.
Sina (Ospitaletto): forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosina in più, davvero interessante e apprezzabile l’atteggiamento con cui la squadra di Quaresmini se l’è giocata sul campo dell’Alcione Milano. Premiamo lui perché è cresciuto minuto dopo minuto, una guida autorevole per tutti i compagni di squadra e un cliente scomodissimo per Plescia.
Parlati (Albinoleffe): “Siamo contati, dobbiamo superare questo momento di difficoltà” lo sfogo dello staff tecnico al termine della gara col Novara, pareggiata con un cuore enorme e con la seconda rete consecutiva di uno dei migliori centrocampisti del girone. Inserimento perfetto e conclusione imparabile per il definitivo 2-2.
Pellegrino (Lecco): il solito Kritta macina chilometri sulla fascia e offre al centrocampista un pallone d’oro. E lui, approfittando anche dell’inesistente opposizione degli avversari, prende la mira e la mette all’angolino per uno 0-1 che cancella la recente e inaspettata sconfitta casalinga.
Zonta (Vicenza): non era una gara di facile interpretazione, visto che la Pro Vercelli propone soluzioni tattiche interessanti e ha calciatori che si muovono tanto per non dare punti di riferimento. Lui è bravo a calarsi nel tipo di partita e sbaglia poco, siglando anche una rete preziosissima.
Ferri (Pro Patria): cuore, grinta e spirito di sacrificio. Incarna perfettamente le caratteristiche che servono per tentare l’impresa salvezza seppur presumibilmente attraverso gli spareggi. L’1-0 sul Cittadella è il risultato più sorprendente di giornata ed è determinato anche da un suo salvataggio provvidenziale sulla linea.
Anelli (Renate): non certo i gol più difficili della sua carriera, visto che la difesa della Triestina si concede una serata horror agevolando il suo compito, ma il vero rapace dell’area di rigore è colui che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Re Mida.
Capone (Trento): indiscutibilmente il giocatore più tecnico della rosa. La difesa dell’Arzignano prova a chiudere ogni varco, ma lui dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. Segna con un bel tiro in diagonale la rete del definitivo 0-2.
Crespi (UnionBrescia): impatto migliore non poteva esserci per un calciatore che ha proprio le caratteristiche perfette per una squadra che fa dei cross dalle fasce la propria arma migliore. La doppietta contro la Virtus Verona gli vale la prima standing ovation del popolo del Rigamonti. Si era parlato di Inglese, Lescano e altri attaccanti di “nome”, al punto che il suo arrivo era stato accolto con un pizzico di scetticismo. La storia, però, insegna: l’unico giudice insindacabile è il rettangolo verde e bocciare a priori è un errore che nessun tifoso dovrebbe commettere.
Luca Tabbiani (Trento): terza vittoria nelle ultime quattro partite, salvezza conquistata con ampio anticipo, zona playoff consolidata e un -7 dalla terza che non appare poi distacco così incolmabile. Ottimo lavoro da parte del mister e altro successo in campo esterno.

Articoli correlati
SudTirol, Drago in prestito al Lumezzane. Ma prima ha rinnovato fino al 2027 coi... SudTirol, Drago in prestito al Lumezzane. Ma prima ha rinnovato fino al 2027 coi biancorossi
Lumezzane, ecco il portiere Drago: arriva in prestito secco dal SudTirol Lumezzane, ecco il portiere Drago: arriva in prestito secco dal SudTirol
Il Lumezzane guarda in B si rinforza tra i pali. Dal SudTirol arriva in prestito... Il Lumezzane guarda in B si rinforza tra i pali. Dal SudTirol arriva in prestito Drago
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta... Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno... Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"... Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà... Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in... Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico... Mandorlini, la prima al Ravenna con la Juve NG. Che ha stroncato l'esordio del tecnico della Samb
Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera... Annata in salita per Braglia: adesso, il compito di portare alla salvezza il Pontedera
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
2 Hiljemark più giovane di Modric: "Luka grande giocatore, ma fino al gol avevamo fatto bene"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio
4 L'emergenza infortuni costringe Conte agli esperimenti: Gutierrez provato a centrocampo
5 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.1 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.2 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
Immagine top news n.6 Allegri a Pisa sfata un doppio tabù: ci pensa San Luka Modric a salvare il Milan col 2-1 all'85'
Immagine top news n.7 Lazio, tegola Pedro: dovrà fermarsi per un mese causa trauma distorsivo-contusivo alla caviglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Una e una sola cosa: il Milan doveva solo fare in modo di aspettare. Precisazione su Rabiot
Immagine news Serie A n.2 Torino, Baroni ha già eguagliato Vanoli: sei sconfitte in casa. Ma mancano 7 gare...
Immagine news Serie A n.3 Rivali sempre, amanti mai. San Siro illumina Inter-Juve, notte per cuori forti
Immagine news Serie A n.4 Spalletti spera nel recupero di Thuram: l’alternativa è Koopmeiners
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri vuole continuità dopo Bologna: chance per Noslin e Dele-Bashiru
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 febbraio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo Girone B: cinque gli squalificati. E per recidività in ammonizioni
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.3 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…