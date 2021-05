Corriere del Mezzogiorno: “Coppa Italia per pochi eletti. Proteste dei club di Serie C”

vedi letture

Spazio alla riforma, contestata, della Coppa Italia sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno che sottolinea fin dall'apertura la posizione dei club di Serie C e Serie D: “Coppa Italia per pochi eletti. Proteste dei club di Serie C", il titolo del quotidiano che poi continua all'interno: “Dopo la rivolta anti Superlega, arriva la beffa Coppa Italia. La Lega serie A sembra decisa: le compagini di C e D non devono più partecipare a una competizione che, nel corso della storia, ha regalato emozioni a piazze provenienti da categorie anche lontane dal football d’elite. Era la stagione 1983/1984, per esempio, quando il Bari di Bolchi stupì l’Italia intera, con un percorso che si interruppe solo in semifinale contro il Verona. Quel gruppo, militante in C1, sconfisse la Juventus e la Fiorentina. Fu una favola di cui ancora oggi si parla nel capoluogo pugliese, e che gli amanti dello sport di ogni latitudine ricordano e raccontano con piacere".