Ufficiale Il Bra conferma Tuzza anche per la prossima stagione. E gli affida la fascia di capitano

vedi letture

Di riconferme aveva parlato proprio il Direttore Sportivo all'interno di una recente puntata di A Tutta C, il format di TMW Radio dedicato alla Serie C, e la prima arriva proprio adesso: il Bra conferma Stefano Tuzza anche per la stagione di Serie C 2025.2026, e gli affida la fascia di capitano.

Ecco la nota del club:

"La C ricorrente: Confermato, Capitano, per la Serie C.

L'A.C. Bra, con sincera soddisfazione, annuncia la conferma di Stefano Tuzza per il campionato 25/26 tra i "prof".

Centrocampista classe 1998 con ampia visione di gioco, dotato di classe, tempi giusti e inserimenti mai banali, ha in dote un ottimo fiuto del gol. Legato alla nostra maglia, ai nostri colori, al nostro ambiente, dall'agosto 2017. Personalità forte in campo e nello spogliatoio, aiuto e appoggio per qualsiasi compagno e in qualsiasi momento. Del sacrificio e dell'impegno, ne fa due ingredienti imprescindibili. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice-capitano nella storica e incredibile stagione 24/25, ora indosserà la fascia e sarà lui il capitano del Bra. Stefano sarà a disposizione dell'allenatore Fabio Nisticò e dello staff, a partire dal raduno del 14 luglio. Nella foto, posa con il DS Ettore Menicucci.

Stefano Tuzza, il nostro nuovo capitano!".

Queste, per cronaca, le prima citate parole del Ds Ettore Menicucci: "Tutto ruota intorno alle riconferme. Questa settimana annunceremo le prime ufficialità. Da lì stiamo costruendo, seguendo le indicazioni dello staff tecnico per colmare le lacune nei vari reparti".