Il Consiglio Federale annuncia: è il Milan U23 la 60ª squadra del campionato di Serie C

Serie C

Oggi alle 14:56

Il Milan U23 è ufficialmente la sessantesima società a prendere parte al campionato di Serie C 2024/2025. Ad annunciarlo è il Consiglio Federale andato in scena oggi a Roma presso gli uffici della FIGC. Ecco il testo ufficiale con il quale si dà il benvenuto alla seconda squadra rossonera in Lega Pro.

"A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".

Di seguito il quadro completo delle partecipanti:

Retrocesse dalla Serie B - Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana

Confermate in Serie C - AlbinoLeffe, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Avellino, Benevento Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Monopoli, Novara, Padova, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Vicenza Virtus Entella, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Promosse dalla Serie D - Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani, Union Clodiense

Ripescata - Milan U23 (in sostituzione dell'Ancona non ammesso)