Il Lumezzane corre ai ripari: dall'Hellas arriva il portiere Toniolo in prestito

Serie C

Oggi alle 15:06

Il Lumezzane corre ai ripari dopo l'infortunio al portiere Carnelos e annuncia l'arrivo in prestito dall'Hellas dell'estremo difensore Toniolo. Questa la nota della società lombarda:

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Toniolo che si lega ai colori rossoblù fino al termine della stagione in prestito dall’Hellas Verona.

Portiere, classe 2004, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Hellas Verona. In questa stagione la prima esperienza tra i professionisti tra le fila del Legnago con cui è sceso in campo otto volte nel girone B di serie C.

Vestirà la maglia numero 94.

“Sono felice di approdare in un club ambizioso come il Lumezzane e avere l’opportunità di allenarmi al fianco di uno dei migliori portieri di categoria come Filigheddu. – le prime parole di Giacomo Toniolo – I primi mesi nel calcio professionistico sono stati molto formativi, mi ritengo un portiere bravo nelle uscite alte e nelle letture, qui avrò modo di crescere ancora”.

“L’infortunio di Carnelos ci ha obbligato a trovare immediatamente un’alternativa valida a Filigheddu, – commenta il direttore sportivo Simone Pesce – Toniolo rappresenta in pieno il prototipo di portiere di cui necessitavamo: giovane, ma con già esperienza nella categoria e con una formazione professionistica”.