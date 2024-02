Ufficiale Il Pescara nomina ufficialmente mister Bucaro alla guida del club

"Con il saluto ai ragazzi e dopo aver formalizzato le proprie dimissioni, l’allenatore Zdenek Zeman lascia la guida tecnica della prima squadra biancazzurra. Contestualmente a tale decisione, la Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Giovanni Bucaro, coadiuvato dall’allenatore in seconda Diego Labricciosa. La Delfino Pescara 1936, nel salutare con affetto e stima mister Zdenek Zeman, per il lavoro svolto in casa Pescara, augura una pronta e completa guarigione": con questa nota ufficiale, diramata nel pomeriggio odierno, il Pescara comunica quindi che non ci saranno altri nomi per la panchina, se non quello già precedentemente scelto di Giovanni Bucaro.

Il tecnico, già vice di Zeman, condurrà quindi i biancazzurri sino al termine della stagione, disponendo di regolare patentino. Tra i professionisti, ha già allenato il Manfredonia nell'allora Seconda Divisione (stagione 2009-2010), l'Avellino in Lega Pro Prima Divisione, il Sorrento, il Savoia, l'Arezzo, il Monopoli, la Sicula Leonzio e il Bisceglie, suo ultimo club prima di seguire Zeman in Abruzzo.