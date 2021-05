Il pres. della Pistoiese dopo la retrocessione: "Girone di ritorno tremendo. Verdetto che pesa"

Il k.o. per due reti a zero sul campo della Giana Erminio ha sancito la retrocessione in Serie D della Pistoiese, che ha concluso il suo campionato al diciottesimo posto nel girone A di Serie C. Pochi minuti dopo il fischio finale è arrivata la reazione a caldo di Orazio Ferrari, presidente dei toscani: "E' un giorno molto triste e non mi sento di pensare ai progetti - riporta TuttoC.com -. Abbiamo fatto un girone di ritorno pazzesco, abbiamo conquistato solo 9 punti. La retrocessione purtroppo è una conseguenza dei risultati di questo tremendo girone di ritorno. Se siamo retrocessi è perché abbiamo fatto degli errori, ci sono delle colpe. Abbiamo perso anche l'ultimo treno. In settimana valuteremo il da farsi. Se ci siamo dati una motivazione? Abbiamo avuto un buon recupero a fine girone d'andata, poi siamo precipitati, era impensabile fare un girone di ritorno con soli 9 punti. Ma purtroppo questa è la situazione, evidentemente sono stati fatti degli sbagli in estate e anche in inverno. Purtroppo la squadra ha dimostrato di avere tanti limiti, non è un caso aver perso tante partite così ed essere mancati sempre nei momenti decisivi, come oggi. La retrocessione pesa come un macigno".