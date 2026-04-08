Inter U23, Vecchi: "Fare più punti possibile per centrare i playoff: sarebbero grande traguardo"

Archiviato il recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone A, con l'Inter U23 che ha battuto l'ostico Trento: 2-1 il risultato finale, che ha premiato quindi gli uomini di Stefano Vecchi.

Che in sala stampa, come riporta il sito fcinter1908.it, ha così parlato del match: "Abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, nei piani alti della classifica meritatamente. Siamo stati bravi a crearci delle buone opportunità, e anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, più con ripartenze che con manovra. Ma eccellenti son state l'applicazione, l'attenzione, la voglia e la determinazione di arrivare a fine gara: avevamo tanti ragazzi che avevano giocato anche domenica, sta iniziando il caldo, anche nella sosta hanno giocato con le Nazionali, ma siamo stati bravissimi anche nello stringere i denti fino alla fine".

Aggiunge quindi: "Dobbiamo continuare sulla falsariga delle prestazioni delle ultime due gare, anche quando non abbiamo raccolto molto ci sono state delle buonissime prove. Dobbiamo però raccogliere più punti possibili, siamo tra le squadre che stanno puntando agli ultimi posti dei playoff, che per noi sarebbero un grande risultato: allungare la nostra stagione, vorrebbe dire mettere in mostra i nostri ragazzi per qualche altra partita, metterli alla prova e crescere, quello che è il nostro obiettivo".