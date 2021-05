Juve, Di Pardo tra U23 ed esordio in prima squadra: "Manca quasi il respiro quando vai in campo"

Quando la sfida playoff da dentro o fuori con la Pro Vercelli si avvicina, in casa Juventus U23, ai canali ufficiali del club, è il centrocampista Alessandro Di Pardo a a fare il punto della situazione: "Sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto forte e in campionato sono arrivati anche prima di noi, quindi sulla carta partono da favoriti, ma ci giocheremo le nostre carte perché conosciamo le nostre qualità: non guardiamo in faccia a nessuno, e sappiamo che se giochiamo come sappiamo possiamo dar fastidio a chiunque. Abbiamo un solo risultato a favore, ma non abbiamo nulla da perdere, anche se comunque in campo metteremo spirito di sacrificio e giusta mentalità, una spinta da parte di tutti sarà necessaria".

Andando poi al suo personale: "E' il mio terzo anno in Serie C, e ho visto la squadra crescere, e con lei crescere anche il progetto che piano piano sta dando risultati, a cominciare dalla Coppa Italia dello scorso anno. L'esordio in prima squadra? Manca quasi il respiro quando entri in campo la prima volta, poi con il passare del tempo l'emozione un po' si attutisce, anche se non sparisce. A ogni modo, per mia esperienza, ribadisco che i progetti delle U23 sono molto validi, e sono profondamente grato alla Juventus per l'opportunità che mi è stata data".