Juve U23, Nocchi: "Il progetto cresce, rispetto a 3 anni fa c'è più attaccamento alla maglia"

Intervistato da Juventus Tv il portiere della squadra Under 23 bianconera Timothy Nocchi ha parlato della crescita del progetto e del suo ruolo di chioccia per i più giovani: “Venivamo da un periodo non semplice non solo sotto l’aspetto dei risultati, ma anche delle prestazioni e spero che la vittoria nell’ultimo turno ci dia lo slancio giusto per le prossime gare. C’era voglia di conquistare questi tre punti, è stata una vittoria cercata. Il progetto è cresciuto tanto rispetto al primo anno quando siamo partiti da zero, la cosa che ho visto maggiormente migliorare è stata la gestione delle partite, la mentalità che mettiamo in campo. Quest’anno soprattutto il gruppo ha capito che un singolo pareggio non può bastare se si gioca in una squadra come la Juventus, vedo più attaccamento alla maglia. - continua Nocchi come riporta Tuttoc.com - Noi over siamo importanti, sono qui da tre anni e sono cresciuto molto cercando di responsabilizzare anche i ragazzi più giovani. Ho stretto sempre rapporti molto forti con i miei compagni, cerco di dargli qualcosa sul piano mentale. Creare un ambiente armonioso per poter lavorare bene ti permette di migliorare più velocemente”.