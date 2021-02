Juve U23, Pianticelle bianconere crescono. Miretti: "Nedved idolo, mi ispiro a De Bruyne"

Esordio nel calcio dei Pro per un altro dei talenti emersi dal settore giovanile della Juventus. Si tratta di Fabio Miretti, trequartista classe 2003 mandato in campo da Lamberto Zauli nella vittoria di sabato scorso in casa dell'AlbinoLeffe per 3-0. Il ragazzo ha raccontato le emozioni dell'esordio attraverso i microfoni di JTV: "Sicuramente sono stato molto contento della fiducia che mi ha dato mister Zauli perché comunque era stata la mia prima chiamata in Under 23 e non mi sarei mai aspettato di esordire subito. È stata un'emozione perché comunque è stata la prima presenze tra i professionisti. Fin da bambino il mio idolo è sempre stato Nedved. Non so bene il perché ma mi piaceva come giocatore. Ora ho un punto di riferimento che è De Bruyne sia per il ruolo che per le caratteristiche".