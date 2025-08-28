Ufficiale
L'Ascoli saluta definitivamente Cosimi. È stato risolto il contratto del difensore
Uno stringato comunicato quello diffuso dall'Ascoli, che fa sapere dell'avventura risoluzione del contratto del difensore Lorenzo Cosimi, che, dopo la trafila nella Primavera bianconera, era salito in prima squadra già dall'estate del 2023, quando era stato aggregato al ritiro.
Queste, le parole del club:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione del contratto con Lorenzo Cosimi, al quale la società augura le migliori fortune professionali".
