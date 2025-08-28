Milan, quanto dovrà stare fermo Jashari? Con terapia conservativa non meno di due mesi

Pessime notizie quelle che ha dovuto assorbire Massimiliano Allegri e il mondo del Milan, visto il pesante infortunio capitato in allenamento al centrocampista Ardon Jashari, che ha avuto la peggio a seguito di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Santiago Gimenez e dovrà rimanere ai box a lungo.

Il comunicato medico del Milan non lascia troppo spazio ai dubbi e racconta di una frattura composta al perone per Jashari, che però non sarà operato. Si legge infatti nel bollettino dei rossoneri sul nazionale svizzero, prelevato in estate dal Club Brugge per un'operazione che lo ha reso il più costoso dell'estate rossonera: "Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo". Uno scenario che, scrive per esempio il portale specializzato MilanNews.it, lo costringerà ad un periodo di sosta ai box non inferiore ai due mesi.

Con queste parole il tecnico rossonero Max Allegri ha svelato l'infortunio rimediato da Jashari, nel corso della conferenza stampa introduttiva di Lecce-Milan: "Jashari è un giocatore forte in primis: purtroppo si è fatto male oggi in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani: credo sia un mediano davanti alla difesa oppure giocare a due".