Inter, Zanetti: "Onoriamo la Champions e ripetiamoci, arrivando fino in fondo"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a margine del sorteggio per le 8 partite della Fase Campionato di Champions League: "Si riparte dal grande entusiasmo che c'è adesso, con un nuovo allenatore e un nuovo percorso, ricordandoci che arrivare in finale è sempre un traguardo molto importante, anche se poi il risultato purtroppo è stato negativo. Guardiamo avanti, il calcio ti dà sempre nuovi obiettivi: ci piace questa competizione, cercheremo di onorarla e ripeterci. L'obiettivo è arrivare fino in fondo".

Pensava che Chivu sarebbe diventato allenatore di Serie A?

"Ce n'erano tanti in quella squadra che immaginavo potessero diventarlo. E uno sul quale spero ancora, che è 'Cuchu' Cambiasso, potrebbe fare benissimo in un percorso da allenatore. Cristian lo conosco bene, era già straordinario come compagno di squadra, aveva intelligenza. Poi ha fatto il settore giovanile qui e adesso ha una grande opportunità. Sta anche a noi supportarlo in tutto, mettendogli a disposizione ciò che occorre per una grande stagione in Italia e in Europa".

Queste le 8 avversarie dell'Inter della Fase Campionato della Champions League 2025/2026

PRIMA FASCIA: Inter - Liverpool

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund - Inter

SECONDA FASCIA: Inter - Arsenal

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid - Inter

TERZA FASCIA: Inter - Slavia Praga

TERZA FASCIA: Ajax - Inter

QUARTA FASCIA: Inter - Kairat Almaty

QUARTA FASCIA: Union SG - Inter