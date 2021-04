L’avvocato di Ferrero conferma: “Vuole il Palermo, lascerebbe Mirri presidente onorario”

vedi letture

L’avvocato di Massimo Ferrero, Sergio Scicchitano conferma le indiscrezioni di sabato scorso quando vi abbiamo raccontato che il presidente della Sampdoria vuole rilevare le quote di maggioranza del Palermo per restituirgli entusiasmo e ambizioni. “L’obiettivo - spiega l’avvocato al Giornale di Sicilia - è rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario. Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, quindi è stata presentata al Comune di Palermo un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o - conclude - la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora”.