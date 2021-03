L. Gatto su Pro Vercelli-Como: "Non sarà la sfida con mio fratello. Serie B? Altri 3 club in corsa"

Nella prossima giornata andrà in scena la sfida fra Pro Vercelli e Como, una sfida d’alta classifica - i lombardi sono primi con due punti (e una gara in meno) di vantaggio sui piemontesi – con un particolare in più: la sfida fra i fratelli Gatto. Leonardo, in forza alle Bianche Casacche, contro Massimiliano, in forza ai lariani. Ai microfoni di Tuttoc.com il primo ha parlato della sfida e del duello con il fratello: “Sembra scontato dirlo, ma secondo me saranno in palio tre punti come nella gara di andata. Non sarà la sfida dei fratelli Gatto ma quella fra Pro Vercelli e Como, ci tengo a precisarlo visto che si parla molto della sfida fra me e mio fratello. In settimana ci siamo sentiti e abbiamo parlato di borsa... ride (n.d.r). Si è parlato di altro, perché alla fine siamo avversari quindi è giusto non entrare nell'argomento della partita che ci vede di fronte. - conclude Leonardo Gatto - A mio avviso ci sono altre squadre in grado di inserirsi in questa parte finale del torneo, mi riferisco in particolare a Lecco, Alessandria e Renate, compagini che hanno il potenziale e la rosa per poter dire la propria in vista del rush finale del campionato".