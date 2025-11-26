Latina di rigore, ma con in porta l'esterno offensivo! Porro diventa l'eroe di Coppa Italia

Era il primo minuto di recupero della gara di Coppa Italia Serie C tra Arezzo e Latina, e in casa pontina succedeva l'irreparabile: il portiere Matteo Basti, con le squadre ferme sullo 0-0 e i calci di rigore ormai prossimi, usciva in modo piuttosto avventato dai pali, atterrando per altro l'attaccante dell'Arezzo Varela Djamanca, lanciato verso la porta. Rosso diretto, e Latina in dieci. Poteva bastare così? No. I nerazzurri avevano già esaurito i cambi a disposizione.

Ecco quindi che tra i pali va l'esterno Mattia Porro, e la gara termina 0-0. Si va quindi ai prima citati calci di rigore, e qui arriva la svolta del match. Il giocatore para il calcio di rigore a Righetti, il quinto calciato dall'Arezzo; tutto passa quindi sui piedi di Fasan, che si incarica della battuta del rigore che potrebbe essere decisivo per il Latina. E che decisivo diventa, perché Fasan lo segna, con la strada però spianata dal compagno di squadra che diventa l'eroe di giornata, considerando che i laziali staccano il pass per i Quarti di Finale della competizione.

A tal proposito, ecco quelli che sono i risultati delle gare degli Ottavi di Finale (in neretto le squadre qualificate):

Già giocate

Ora in campo (parziale)

Sambenedettese-Union Brescia 1-2

11' Pezzola (S), 36' Valente (U), 39' Silvestri (U)

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6' Anelli (R), 37' Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Arezzo-Latina 5-6 (d.c.r)

Potenza-Audace Cerignola 4-2

16' Selleri (P), 39' Mazzeo (P), 44' [rig.] e 90'+5 Emmausso (A), 68' Mazzeo, 74' Adjapong

Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1

11' e 57' Akpa Akpro (P), 23' Pino (P), 71' Burruano (P), 79' Comi (P), 90'+2 Riccio (A)

Ternana-Giugliano 3-1

27' Nepi (G), 29' Loiacono (T), 31' [rig.] e 37' Leonardi (T)