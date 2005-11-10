Ufficiale Trento, colpo a centrocampo: Marco Garetto ha firmato fino al 2028

Il Trento rinforza il centrocampo con l'acquisto a titolo definitivo di Marco Garetto. Il classe 2001 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il Trento mette a segno un nuovo colpo per il centrocampo. Il club gialloblù ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Marco Garetto, che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2028.

La nota del club

A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Garetto, che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2028.

Nato a Torino il 25 luglio 2001, Garetto muove i primi passi nel settore giovanile del Torino, collezionando 21 presenze con la formazione Primavera nel biennio 2018-2020. Nella stagione 2020-2021 fa il suo esordio tra i grandi con il Messina, in Serie D, raccogliendo 17 presenze, per poi disputare un’ottima annata all’Acireale. Il salto nei professionisti arriva con la maglia dell’Avellino, in Serie C, dove scende in campo in 17 occasioni. Nella stagione 2023-2024 mette a referto 20 presenze, una rete e 3 assist con il Renate, prima del trasferimento al Rimini nel gennaio 2024. In Romagna colleziona ben 61 presenze complessive con anche 8 reti e 5 assist. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Ternana, totalizzando 32 presenze tra Campionato e Coppa Italia di Serie C.

Garetto è pronto per vestire la maglia gialloblù: «Sono davvero carico e felice di iniziare questa nuova avventura. Arrivo a Trento con grandi motivazioni e con l’obiettivo di disputare un campionato importante, cercando di confermare e provare a migliorare gli ottimi risultati già raggiunti la scorsa stagione. Caratteristiche? Più che un centrocampista centrale puro, mi ritengo un giocatore dinamico, a cui piace aggredire gli spazi e inserirsi in area, sfruttando la corsa, ma amo anche giocare con il pallone e partecipare alla manovra offensiva. A livello personale voglio dare il massimo e spero di integrarmi subito con il mister e il resto del gruppo: non vedo l’ora di cominciare».

A Marco un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!