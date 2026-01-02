Ufficiale Latina, doppio innesto a centrocampo dall'Avellino: ecco De Cristofaro e D'Angelo

Il Latina ha piazzato un doppio colpo in casa Avellino: in nerazzurro arrivano infatti i centrocampisti De Cristofaro, in prestito, e D'Angelo, a titolo definitivo. Questi i comunicati dei pontini:

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dall’U.S. Avellino 1912 fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive di Antonio De Cristofaro.

Centrocampista classe 2000, nato a Foggia il 10 gennaio, De Cristofaro è cresciuto nel settore giovanile del club della sua città, prima di costruire un percorso solido tra Serie D e professionismo. In carriera ha indossato anche le maglie di Audace Cerignola e AZ Picerno, collezionando oltre 200 gare.

Protagonista in Serie D con il Cerignola, dove ha totalizzato 60 presenze, 10 gol e 6 assist, De Cristofaro si è poi affermato anche tra i professionisti. Nell’ultima stagione è stato uno degli uomini chiave della promozione dell’Avellino in Serie B, contribuendo in maniera decisiva con 4 gol.

Un innesto di qualità, esperienza e dinamismo per il centrocampo nerazzurro".

"Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Sonny D'Angelo.

Centrocampista di grande esperienza, nato a Palermo il 5 ottobre 1995, D’Angelo arriva in nerazzurro dopo l’ultima stagione disputata con il Campobasso FC, con cui ha collezionato 34 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha costruito nel tempo un percorso importante nel calcio italiano, mettendo insieme oltre 300 presenze ufficiali in carriera, più di 200 delle quali in Serie C.

Nel suo curriculum figurano, tra le altre, le esperienze con Livorno, Potenza, Reggiana, Avellino, Crotone e Campobasso. Con la Reggiana ha conquistato un campionato di Serie C, arricchendo il suo palmarès con una promozione da protagonista.

Profilo affidabile, abituato a contesti competitivi e a campionati impegnativi, Sonny D’Angelo porta al Latina qualità, personalità e conoscenza della categoria. Ha firmato un contratto fino a giugno 2026".