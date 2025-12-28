TMW Avellino, c'è da sfoltire la rosa: D'Angelo e De Cristofaro a Latina, Marchisano a Giugliano

Non solo la vicenda legata a Facundo Lescano, della quale abbiamo parlato poco fa. I calciatori che in questa imminente sessione invernale di calciomercato lasceranno l'Avellino sono diversi, e parecchi di loro sono diretti verso la Serie C, con il Latina che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha deciso di attingere parecchio dalla compagine irpina. Tutto fatto, infatti, per il passaggio in nerazzurro di Sonny D'Angelo, che con i pontini firmerà un contratto della durata di due anni, mentre in prestito andrà Antonio De Cristofaro.

Definito anche il trasferimento di Matteo Marchisano, che dovrebbe chiudere oggi l'accordo con il Giugliano, anche se ovviamente si dovrà poi attendere venerdì 2 gennaio per l'ufficialità del tutto: le operazioni di mercato prenderanno infatti il via in quella data.

E si chiuderà anche l'avventura di Emmanuel Gyabuaa, che farà intanto ritorno all'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ma dovrebbe essere poi nuovamente dirottato in Serie C. Su di lui, come sempre raccolto dalla nostra redazione, è fortissimo l'interesse del Catania, che potrebbe quindi divenire la nuova destinazione del centrocampista. Saranno quindi giorni piuttosto caldi per quel che riguarda la formazione campana, reduce per altro da pareggio sul campo del Bari nel match che ha concluso il 2025 della Serie B.