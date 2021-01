Lecco, Fracchiolla: "Fondo americano? Né il presidente né il patron sanno nulla"

Attraverso le colonne del Giornale di Lecco Domenico Fracchiollla, ds del Lecco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle voci di un presunto interesse di un fondo americano: “A noi non è arrivato nulla. Anche il presidente e il patrone sono rimasti stupiti di questa notizia. Non mi hanno neanche aggiornato sulla questione”.

Il dirigente poi analizza il problema del gol della sua squadra: “Non è un problema di centravanti. Capogna e Mastroianni hanno una media gol di uno ogni 160’. Secondo me c’è qualche altro attaccante che non rende come dovrebbe. Non è il caso di fare nomi e comunque è lì da vedere: ci sono giocatori che non hanno fatto né gol né assist. Eccetto Iocolano che sta facendo benissimo e Mangni che ha fatto il suo”.