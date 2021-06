Lega Pro, il vicepresidente Vulpis: "Divisione orizzontale per andare incontro alle esigenze dei club"

Il vicepresidente della Serie C Marcel Vulpis su Twitter ha commentato la decisione di ridisegnare i gironi della Serie C per criteri geografici orizzontali decisa ieri dall'assemblea di Lega Pro: "Un campionato Lega Pro orizzontale per venire incontro alle esigenze economiche dei club provati duramente dalla pandemia. Ieri in Consiglio è passata all’unanimità la linea del buon senso, che da sempre mi contraddistingue".