Legrottaglie: "Io papabile per il Palermo? C'erano voci, del resto ho esperienza"

Quando il Palermo optò per il ribaltone in panchine, tra i nomi spuntati per il post Roberto Boscaglia c'era anche quello di Nicola Legrottaglie. Che, ai microfoni di TMW, è tornato sulla vicenda: "Ci sono state tante voci. Se c’è una panchina disponibile è normale essere considerato un papabile. Non per presunzione, ma per l’esperienza che ho. Palermo è una piazza incredibile, come Catania dove sono già stato. Chi non vorrebbe lavorare in piazze del genere?”.