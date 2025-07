Ufficiale Livorno, annunciato un tris di conferme: Tani, Ciobanu e Malva restano amaranto

Serie C

ieri alle 23:59

Il Livorno ha comunicato sui propri canali social la permanenza di tre protagonisti della promozione in Serie C. Si tratta di Filippo Tani, portiere classe 2005, Nikolae Danko Ciobanu, anch'egli portiere classe 2005, e Alessandro Malva, attaccante classe 2004. La società amaranto non ha però comunicato i dettagli dei contratti che legheranno i tre giocatori al Livorno.