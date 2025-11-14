TMW Lumezzane, Malotti: "Voglio arrivare in doppia cifra. Sogno l'esordio in Serie B"

Nel corso dell'intervento nell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre, il centrocampista del Lumezzane Manuele Malotti ha parlato anche dei suoi obiettivi e del suo sogno nel cassetto: "

A livello personale però stai andando forte: tre gol in campionato e uno in Coppa.

"Sì, quattro in totale. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra, anche se sono un centrocampista. Gioco spesso più avanti, a volte da esterno offensivo, e oltre ai gol vorrei dare il mio contributo anche in assist: al momento sono a tre. Spero di continuare così".

Com’è la realtà di Lumezzane?

"È una società seria, solida e molto organizzata. Abbiamo un centro sportivo nuovo, difficile da trovare in Serie C. Puntano molto sui giovani, ma c’è anche un bel gruppo di giocatori esperti. È un ambiente tranquillo, dove si lavora bene".

Hai 28 anni: qual è il tuo sogno per il futuro?

"Mi piacerebbe esordire in Serie B. È un traguardo che non ho ancora raggiunto e che vorrei provare a conquistare. Devo migliorare ancora sotto diversi aspetti, ma credo di potermi adattare bene a quel livello".

In carriera hai giocato anche nell’Aglianese. Che ricordi hai di quell’esperienza?

"Bellissimi. Dopo due anni in C con Prato e Gavorrano ero sceso di categoria, ma ad Agliana mi sono rilanciato. È stato il trampolino di lancio che mi ha riportato nel professionismo. Ho solo ricordi positivi".