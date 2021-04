Livorno, da Popovic al Maurya: ecco i possibili scenari per il futuro del club

In attesa della sentenza che potrebbe ridare al Livorno almeno uno degli otto punti di penalità, proseguono le trattative (?) societarie per la cessione del club.

Come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, ieri allo stadio, con tanto di giaccone ufficiale del club indosso, era presente l'ex presidente del Partizan Belgrado Zoran Popovic, interessato alla maggioranza del club: non è passato inosservato, al netto dell'abbigliamento, il fatto che fosse seduto vicino a Giovanni Benedetti, Dg amaranto nella scorsa stagione e strettamente legato all'ex presidente Aldo Spinelli. Che proprio con Popovic dovrebbe incontrarsi a Montecarlo nei prossimi giorni.

Ma attenzione, è ancora viva l'offerta di Yogesh Maurya, che in realtà avrebbe addirittura proposto due offerte, una in caso di permanenza in C e una in caso di retrocessione in D: 2,5 nella prima ipotesi, 1,5 nella seconda. Con l'imprenditore indiano che sarebbe anche disposto ad accollarsi parte dei debiti, quella riguardante i fornitori. La mail è stata inviata martedì mattina ai cinque soci (Gruppo Spinelli, Rosettano Navarra, Mauro Ferretti, Silvio Aimo e Umberto Casella in rappresentanza di Sicrea) e al Livorno Calcio.

Maurya avrebbe però avviato anche un filo diretto con il comitato Livorno_popolare per creare un filo diretto.

Oggi l'assemblea dei soci.