Livorno, Heller sulla trattativa con Favilla: "A breve aspetto i riscontri di una proposta"

Torna a parlare della questione societaria in essere a Livorno Giorgio Heller, attuale presidente del club labronico attualmente coinvolto in prima persona nella trattativa per la cessione delle quote all'imprenditore milanese Franco Favilla. "A breve aspetto i riscontri di una proposta che Favilla dovrebbe fare a uno o più soci - si legge su Il Tirreno -. Qui non stiamo dormendo, qui stiamo lavorando per cercare e ottenere una soluzione concreta. Il campo? È la cosa più importante e non va dimenticato. La sconfitta di domenica scorsa con la Juventus under 23 è stata davvero pesante, ora dobbiamo guardare avanti".