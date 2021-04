Lotta alla promozione: nel Girone B tutto è rimandato agli ultimi 90'. Ma è corsa a tre

vedi letture

Se da un lato la Ternana è già in Serie B, dall'altro c'è un big match, quello del Girone A, che potrebbe determinare chi, tra Como e Alessandria, raggiungerà le Fere nel campionato cadetto. Ma i gironi di Serie C sono tre, e un'altra promossa diretta dovrà emergere dal raggruppamento B.

Dove tutto è estremamente incerto.

L'unica certezza è che il posto nell'anticamera del paradiso se lo giocheranno Padova, Perugia e Sudtirol: con le prime due formazioni in vetta a quota 73, e gli altoatesini in scia a 71.

Questi due punti di distacco, però, pesano, soprattutto se le due capoliste dovessero vincere: in quale caso, qualora il Sudtirol perdesse o pareggiasse, sarebbe fuori da tutti i giochi finali, quelli degli ultimi 90'.

Assolutamente determinanti in qualsiasi circostanza, soprattutto per Padova e Perugia.