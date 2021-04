Como-Alessandria, il big match che vale la Serie B con una giornata di anticipo

Se nel Girone C di Serie C la Ternana ha centrato la promozione in B con largo anticipo, 5 giornate, negli altri due gironi è lotta aperta, ma nell'A, questo weekend potrebbe essere determinante: Como capolista a 69 punti, Alessandria seconda a 68.

Ironia della sorte, le due squadre, in riva al lago ai affronteranno, in quella che è la penultima giornata della regular season.

Con il Como che, forte di quel solo punti di vantaggio, potrebbe chiudere la pratica e centrare il ritorno in serie cadetta dopo cinque anni di purgatorio, che hanno visto anche un fallimento. Ovviamente una sola condizione è possibile: la truppa di mister Giacomo Gattuso dovrà vincere, portandosi a +4 dai piemontesi, che con una sola successiva partita a disposizione non potrebbero colmare il gap.

Ogni altra ipotesi, rimanderebbe tutto agli ultimi 90', che vedranno l'Alessandria tra le mura amiche contro la Pro Patria e il Como a battagliare sul campo del Novara, in un'ostica gara contro una formazione che vuole i playoff e potrebbe centrali proprio last minute.

Chiaro però che la formazione di mister Moreno Longo farà di tutto per centrare i tre punti in Lombardia, e mettere sotto di due lunghezze i biancoblù. Due punti che potrebbero esser fatali, visto che costringerebbero il Como a vincere per forza all'ultima partita, sperando però nel passo falso dei grigi, che rimarrebbero eventualmente a 71 punti contro i 72 del Como stesso.

In caso però arrivassero entrambe a quota 72, tutto dipenderà dalla differenza reti, considerando che gli scontri diretti, a quel punto, sarebbero uno a testa.