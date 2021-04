Lucchese, la Serie D si avvicina. Ma il club vuole la salvezza, e impone il silenzio stampa

vedi letture

La Pistoiese è in questo momento in campo per giocare l'ultima gara di quelle che avrebbe dovuto recuperare, il Livorno è pluripenalizzato: la Lucchese non ha particolari problemi di questa natura, ma è penultima in classifica a pari punti con gli orange e a soli 3 punti dal fanalino di coda labronico. 27 lunghezze in 34 gare.

Il ritorno in Serie D dopo un solo (disastroso) anno tra i pro è sempre più vicino, ma la società ci crede ancora e chiede massima concentrazione da parte di tutti.

A tal proposito, è stato imposto il silenzio stampa a tutti i tesserati, come fa sapere il club attraverso la nota che di seguito riportiamo:

"La società Lucchese 1905, prendendo atto e consapevolezza del delicato momento sportivo, comunica l’irrevocabile decisione di indire il silenzio stampa dei tesserati fino al termine del campionato. In caso di necessità od esplicita richiesta, il presidente rossonero Bruno Russo rappresenta l’unica persona preposta a rilasciare dichiarazioni.

Si richiede pertanto alla stampa, locale e non, di rispettare la volontà societaria con il massimo spirito di collaborazione, che sempre ha contraddistinto i media vicini ai colori rossoneri".