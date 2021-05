Modena, con Rivetti può tornare Taibi dalla Reggina. Pronto per lui il ruolo di direttore generale

Anche se bisognerà attendere la fine dei play off per sapere se il Modena cambierà proprietario negli ultimi giorni sono circolate diverse voci sul futuro della società gialloblù. Secondo quanto riportato da Lapressa.it la famiglia Rivetti, che sta trattando l’acquisto delle quote di maggioranza degli emiliani da Sghedoni, avrebbe in mente di puntare su una vecchia conoscenza del club come direttore generale. Si tratta di Massimo Taibi (dal 2012 al 2016 sotto la Ghirlandina) attualmente ds delle Reggina in Serie B. Taibi sarebbe affiancato da Davide Vaira come uomo mercato con Attilio Tesser in panchina.