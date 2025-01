Ufficiale Monopoli, colpo in difesa: arriva l'esperto terzino Contessa. La nota dei pugliesi

vedi letture

La SS Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto un accordo per i diritti alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2025 con il calciatore Sergio Contessa.

Esterno sinistro, classe 1990 (compirà 35 anni il prossimo 14 marzo), nato a Francavilla Fontana (Br) e cresciuto nelle giovanili del Lecce, Contessa ha giocato la prima parte di stagione (15 presenze) con il Taranto. In carriera ha indossato anche le maglie di Turris, Reggiana, Catanzaro, Feralpisalò, Lecce, Juve Stabia e Fidelis Andria (in Serie C), Padova (sia in Serie B che in Serie C), Reggina (in Serie B) per un totale di 367 presenze e 13 reti in tutte le competizioni della Serie C, 24 presenze in serie B e 13 presenze in Coppa Italia.

Il calciatore ha scelto la maglia numero 27.