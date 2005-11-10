Ufficiale
Monopoli, conclude l'esperienza di Paolo Virgilio: risolto il contratto
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Il Monopoli e Paolo Virgilio si separano ufficialmente. Il centrocampista classe 2005 lascia il club dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Martina.
Si conclude l'esperienza di Paolo Virgilio con la maglia del Monopoli. Il club pugliese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 2005, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.
La nota del club
La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del vincolo contrattuale con il calciatore Paolo Virgilio.
Centrocampista classe 2005, lo scorso anno in prestito al Martina Calcio 1947, Virgilio saluta il Gabbiano dopo aver collezionato 11 presenze in Serie C, tutte nella stagione 2024/2025.
Il club augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.
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