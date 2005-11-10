Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Monopoli, conclude l'esperienza di Paolo Virgilio: risolto il contratto

Monopoli, conclude l'esperienza di Paolo Virgilio: risolto il contratto TUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Rosito
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:40Serie C
Il Monopoli e Paolo Virgilio si separano ufficialmente. Il centrocampista classe 2005 lascia il club dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Martina.

Si conclude l'esperienza di Paolo Virgilio con la maglia del Monopoli. Il club pugliese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista classe 2005, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

La nota del club

La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del vincolo contrattuale con il calciatore Paolo Virgilio.

Centrocampista classe 2005, lo scorso anno in prestito al Martina Calcio 1947, Virgilio saluta il Gabbiano dopo aver collezionato 11 presenze in Serie C, tutte nella stagione 2024/2025.

Il club augura al calciatore un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative.

Articoli correlati
Cessione in prestito per il Monopoli. Virgilio va al Martina in Serie D Cessione in prestito per il Monopoli. Virgilio va al Martina in Serie D
Monopoli, a centrocampo si punta sul classe 2005 Virgilio. Firma un triennale Monopoli, a centrocampo si punta sul classe 2005 Virgilio. Firma un triennale
Due club di Serie A bussano alla porta del Martina: nel mirino il classe 2005 Virgilio... Due club di Serie A bussano alla porta del Martina: nel mirino il classe 2005 Virgilio
Altre notizie Serie C
Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli UfficialeCarpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli
Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che... Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che abbia coraggio"
Atalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D UfficialeAtalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D
Desenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi UfficialeDesenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi
Barletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola UfficialeBarletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola
Ospitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese UfficialeOspitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese
Latina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Davide Mastrantonio UfficialeLatina, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Davide Mastrantonio
Lerda: "In Serie C l'allenatore conta sempre meno. Bari e Catania le favorite del... Esclusiva TMWLerda: "In Serie C l'allenatore conta sempre meno. Bari e Catania le favorite del girone C"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Vlahovic bussa alla porta della Juventus? Carnevali non apra e dia un segnale forte al giocatore e non solo. Kolo Muani e una telenovela che ci ha stancato: i bianconeri devono guardare altrove
Primo piano
Immagine top news n.0 Atta dall'Udinese alla Fiorentina, le cifre del trasferimento e del nuovo ingaggio
Immagine top news n.1 L'Atalanta accoglie Gaetano. Visite mediche per il centrocampista a Milano: le immagini
Immagine top news n.2 Al via il raduno della Lazio. A Formello spunta anche Gila che conferma: "In questi giorni parto"
Immagine top news n.3 Tutti pazzi per la Viking Row, parla chi l'ha inventata: "Se la Norvegia vince il Mondiale..."
Immagine top news n.4 Vent’anni da Berlino, Malagò: “Stimolo per il futuro”. Cento giorni da Zenica, caccia a dt e ct
Immagine top news n.5 Serie A, cambia il VAR: doppio giallo, corner e cartellini, ecco tutte le novità
Immagine top news n.6 Vent'anni fa il cielo azzurro sopra Berlino: cosa fanno oggi i campioni del mondo 2006?
Immagine top news n.7 Da Solet a Kristensen, da Kelly a Sanchez: tutto sul valzer più caldo, i difensori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
Immagine news podcast n.2 I giorni di Paolo Maldini in azzurro: tutto dipende dal suo sì. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
Immagine news podcast n.4 Massara alla Juventus: come cambia l'organigramma e cosa accadrà ora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus, la coppia Carnevali-Massara come Marotta-Ausilio? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla sulla Juventus: “Fiducia a Carnevali e Massara, ma serve calma”
Immagine news Serie A n.3 Ordine incuriosito dal Milan: “Tutto da scoprire. Cardinale si sta comportando da presidente”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un nuovo attaccante per De Rossi: completate le visite mediche col Genoa per Havel
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Vergara, frenata improvvisa nella trattativa per prolungare il contratto
Immagine news Serie A n.3 Lo Schalke 04 ha parlato di Gosens con la Fiorentina. Che non si oppone alla cessione
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Mandas carico dopo il rientro dal prestito al Bournemouth: "Sono pronto"
Immagine news Serie A n.5 Colpo da 40 milioni della Fiorentina. Ultimo saluto di Gila alla Lazio: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Atta dall'Udinese alla Fiorentina, le cifre del trasferimento e del nuovo ingaggio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pisa, tutto su Marras: affondo con il Mantova. Simone Scuffet verso l'uscita
Immagine news Serie B n.2 Modena, fatta per Giacomo Olzer dal Pescara. Accordo triennale con opzione
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, arriva Gianmarco Cipriani: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Serie B n.4 Empoli, nota del club: accordo con fondo americano per operazione d'investimento
Immagine news Serie B n.5 Benevento, asse caldo con l'Atalanta: non solo Ceresoli, piace anche il giovane Vavassori
Immagine news Serie B n.6 Daspo di un anno per Gift Orban: il provvedimento dopo l'episodio con un tifoso dell'Hellas
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, accordo biennale con Niccolò Bagatti: lo scorso anno era Monopoli
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, Gambirasio: "Qui una scelta coraggiosissima. Voglio una squadra che abbia coraggio"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, ceduto Filippo Cecchini in prestito alla Tritium in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Desenzano, arriva a titolo definitivo dalla Cavese Leonardo Ubaldi
Immagine news Serie C n.5 Barletta, rinnovo annuale per il portiere classe 1999 Antonio Figliola
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Federico Ragnoli Galli arriva in prestito annuale dalla Cremonese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 DL Sport, avv. Di Cintio: "Il calcio femminile va sostenuto dalla base con spostamento di risorse"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, Karen Appiah passa in prestito annuale al Cesena
Immagine news Calcio femminile n.3 Piemonte saluta: "Via con rispetto e a testa alta. Credevo nella crescita della Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, si parte il 30 agosto: gli accoppiamenti dei primi turni
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 9 luglio 2006, l'ultima partita a eliminazione diretta dell'Italia al Mondiale. Vincendolo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Como Luis Milla
Newsticker
05:02 Quando il calcio è un dribbling fra rivalità storiche, politiche e culturali
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari
07/07 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa