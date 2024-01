Ufficiale Monopoli, doppio colpo in entrata dal Cosenza: ecco La Vardera e Arioli

vedi letture

Doppio innesto del Monopoli che pesca in casa Cosenza i rinforzi per il reparto arretrato e quello avanzato. Il club pugliese ha infatti annunciato gli arrivi del terzino classe 2002 La Verdera e dell'attaccante classe 2003 Arioli in prestito. I due giocatori avevano trovato poco spazio in rossoblù in questa stagione: il primo infatti non è stato mai utilizzato da Caserta, mentre il secondo ha disputato quattro gare segnando anche una rete. Per loro ora ci sarà l'opportunità di trovare maggiore continuità prima di far ritorno in Calabria. Questi i due comunicati dei biancoverdi a riguardo:

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Arioli. Attaccante classe 2003, nato il 24 maggio a Nettuno e formato calcisticamente nelle giovanili di Aprilia e Cosenza, Arioli può contare 4 presenze e 1 gol nel campionato di Serie B 2023/2024 (in rete alla prima giornata, ad agosto scorso, con l’Ascoli). In totale ha 7 presenze e 1 gol con la prima squadra del Cosenza (compreso l’esordio in Coppa Italia contro la Fiorentina ad agosto 2021).Arioli indosserà la maglia numero 29".

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dal Cosenza Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dario La Vardera. Nato a Palermo il 7 marzo 2002, terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del Palermo prima e del Cosenza poi, La Vardera ha giocato anche con Acireale (19 presenze e 3 reti in serie D) e Imolese (10 presenze in serie C). Sono 29, invece, le presenze tra prima squadra e Primavera con il Cosenza (8 apparizioni in Serie B nella stagione 2022/2023). Indosserà nella sua esperienza a Monopoli la maglia numero 18.