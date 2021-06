Montevarchi, Malotti resta sulla panchina: "Non poteva esserci nessun'altra soluzione"

Sarà ancora Roberto Malotti l'allenatore del Montevarchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico dal palco della festa per la promozione in Serie C organizzata ieri in piazza Varchi a cui hanno partecipato oltre seicento persone: "Ho voluto fare un po' il fenomeno prendendo tempo, ma sapevo benissimo che non poteva esserci nessun’altra soluzione. Perché quello che ho ricevuto qui mi fa sentire in debito verso l’ambiente, i ragazzi, la società. Non rimanere sarebbe come lasciare a metà un percorso che credo e spero possa continuare a farci ritrovare e riproporci serate come quelle di questa sera. Che è quello che ognuno di noi cerca attraverso la propria vita. Tifare Montevarchi e avere addosso le strisce rossoblù non è una cosa banale, è una cosa che indiscutibilmente lascia qualcosa a tutti noi. Ho ricevuto così tanto che me lo porterò sempre con me".