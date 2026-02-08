Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"

Momento complicatissimo per la Virtus Verona, che incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, questa volta contro la Giana Erminio. Un ko di misura che pesa, soprattutto per una classifica che inizia a farsi davvero preoccupante.

Al termine della gara ha parlato il difensore Luca Munaretti, senza troppi giri di parole: “È arrivata un’altra sconfitta al termine di una partita dura. Rimanere in dieci non ci ha aiutato, ma in questo momento c’è poco da dire: la classifica parla chiaro e dobbiamo solo lavorare a testa bassa”.

Sull’episodio che ha cambiato l’inerzia del match, il rosso a Fabbro, Munaretti è prudente ma lascia intendere un certo fastidio: “Dal campo non ho visto nulla, ma ogni volta veniamo penalizzati quando ci sono episodi dubbi. Questi sono i fatti”.

In mezzo alle difficoltà, però, prova a vedere anche un piccolo segnale positivo: “Anche in dieci siamo rimasti in partita fino all’ultimo, concedendo poco. La grinta non ci manca, ma dobbiamo lavorare meglio sulle preventive e magari fare qualche fallo tattico in più”.

Il calendario non farà sconti: in arrivo le sfide contro Union Brescia, Lecco e Vicenza. “In questo campionato sono tutte partite dure, ma forse contro le squadre di alta classifica possiamo avere qualche occasione in più. Abbiamo qualità, facciamo fatica a spiegarci questo rendimento, soprattutto in casa”.