Nodo multiproprietà, De Laurentiis non vuole cedere il Bari e annuncia battaglia legale

In casa Bari non c’è solo la costruzione della squadra che andrà a disputare la prossima Serie B a tener banco, ma anche il nodo multiproprietà che torna a essere prioritario dopo che il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso presentato sull’illegittimità e incostituzionalità, soprattutto sull’efficacia retroattiva, delle nuove norme federali sulla multiproprietà che impongono il termine ultimo del 30 giugno 2024. La famiglia De Laurentiis non molla e punta a far valere le proprie ragioni fino all’Alta Corte di Giustizia Europea, una battaglia legale che si preannuncia lunga e difficile, ma per cui c’è fiducia.

L’avvocato Mattia Grassani infatti ha parlato così della situazione e dei prossimi passi: “La nostra battaglia andrà avanti. C’è fiducia e consapevolezza che prima o poi si troverà un Giudice a Berlino, ed il percorso non spaventa i De Laurentiis che sono pronti a dare continuità e linfa al progetto Bari. C’è fiducia perché siamo forti degli argomenti giuridici che abbiamo portato con convinzione avanti al Tribunale Federale e che continueremo a proporre nei gradi successivi. - continua Grassani come riporta Il Corriere dello Sport - Attendiamo di leggere le motivazioni per incardinare, nei sette giorni successivi, il ricorso alla Corte Federale d'Appello, forti di argomenti molto validi a sostegno della tesi condotta dalla famiglia De Laurentiis. Certamente, nei sette giorni successivi alla pubblicazione della decisione integrale sarà depositato il ricorso alla Corte Federale d'Appello, come seconda tappa di un percorso che ci aspettavamo essere lungo e complesso, e che potrebbe non finire in ambito federale”.