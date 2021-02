Novara, Banchieri: "Mancano ancora 11-12 punti per raggiungere la salvezza"

vedi letture

Dalle colonne de La Stampa - ed. Novara e Verbania, mister Simone Banchieri ha parlato del percorso del suo Novara, reduce dalla vittoriosa gara di Carrara: "Abbiamo conquistato 11 punti in 6 gare, e forse in questa striscia avremmo meritato di raccoglierne qualcuno in più. Quando non si vince, sento spesso dei luoghi comuni come "è meglio giocare male per fare risultato". Io credo invece che il nostro destino dipenda dalle prestazioni. Se sono di livello come le ultime bisogna essere fiduciosi, sapendo però che mancano ancora 11-12 punti per raggiungere la salvezza".