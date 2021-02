Novara, Pavanati: "Trattativa per l'acquisto del club. Potrei prendere anche il Pescara"

Potrebbe essere Leonardo Pavanati, imprenditore milanese, il nuovo proprietario del Novara. Lo rivela lo stesso uomo d’affari ai microfoni di Sdnovarese.it: “Il nostro gruppo, che vanta dieci aziende operanti in vari campi, è interessato e c’è una trattativa in corso, nel caso riuscissimo a trovare un accordo non sarò io il presidente, ma mio figlio Fulvio. Non posso sbilanciarmi sui tempi di chiusura, ma se si incastrano le cose giuste potrei dire domani come tra un mese. Sono interessato ad acquistare il 100% delle quote. - continua Pavanati – Sono anni che pensiamo di entrare nel calcio e credo che con un’attenta gestione imprenditoriale si possa fare impresa, anche se serviranno almeno due anni per pianificare e poi puntare al salto di categoria nel terzo anno. Pescara? Sì anche lì siamo in trattativa, ma si sono allungati i tempi. Potrei anche acquistare entrambe le società”.