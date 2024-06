Ufficiale Novara, risolto consensualmente il contratto con l'islandese Vilhjalmsson

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che il Novara "comunica di aver raggiunto l’accordo con Arni Vilhjalmsson per la risoluzione consensuale del contratto. Ad Árni un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

Quello dell'attaccante islandese è quindi il primo addio dal club in vista della prossima stagione, che vedrà la formazione piemontese partire ai nastri di partenza del prossimo torneo di Serie C, dopo la salvezza centrata ai playout contro il Fiorenzuola.

Per un addio, però, ci sono state già delle riconferme, ultima in ordine cronologico quella del centrocampista Riccardo Calcagni, che ha prolungato fino al 2026. Stessa data di prolungamento anche per Filippo Gerardini e Davide Bertoncini, che faranno quindi parte di questo progetto che si presume essere almeno biennale.