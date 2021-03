Olbia, Marino: "Il calcio di Serie C va cambiato, non possiamo più rimandare"

vedi letture

Il presidente dell'Olbia Alessandro Marino la sua proposta l'ha lanciata, posticipare la fine del campionato di una settimana per poter far rifiatare il club che, come il suo, hanno un fitto calendario di recuperi. E il concetto lo ha ribadito ai microfoni di tuttoc.com, rispondendo anche alla specifica domanda di quanto l'essere su un'isola aumenti le problematiche: "Noi come la Sicilia siamo più difficili da raggiungere, lo si può fare soltanto attraverso la nave o l'aereo. Quindi spesso ci si gioca la carta del rinvio proprio contro di noi. Contro la Pro Sesto a esempio ho accettato il rinvio anche fuori tempo massimo perché mi sembra scorretto speculare sulla salute altrui. Sono anche Consigliere Federale, ho deciso di candidarmi a questo incarico con la motivazione di dar vita a delle riforme. Il calcio di Serie C va cambiato, non possiamo più rimandare, c'è da capire quale direttrice prendere".