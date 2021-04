Olbia, tre punti che rilanciano le ambizioni salvezza. Marino: "Emerson modello da imitare"

Se per la Pistoiese la sconfitta nel recupero di campionato di ieri in casa dell'Olbia è valsa lo stop numero 9 nelle ultime 11 partite di campionato, nonché il quinto consecutivo, per la formazione isolana l'1-0 ottenuto è una vera e propria boccata d'ossigeno in chiave salvezza. La zona tranquilla è ancora distante quattro punti, ma con tre gare da recuperare la missione è tutt'altro che impossibile. Nel dopopartita sono arrivati anche i complimenti del presidente dell'Olbia Alessandro Marino alla sua squadra: "Ottima prova di cuore e solidità da parte di tutti 👏👏 Puma Emerson modello da imitare per tutti i giovani sia dentro che fuori dal campo".