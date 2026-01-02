Ufficiale L’Ospitaletto Franciacorta annuncia l’arrivo dell’ala destra Luca Maffioletti: insieme fino al 2027

L’Ospitaletto Franciacorta è lieto di annunciare l’acquisizione di un nuovo rinforzo, Luca Maffioletti. L’ala destra vestirà la maglia orange fino al 30 giugno 2027. Il classe 2000 ha disputato 88 partite (in cui è stato protagonista con 9 reti e 5 assist) in Serie D con le maglie di Pro Sesto, Virtus Ciserano Bergamo e Brusaporto.

Ecco le prime parole del nuovo laterale arancioblù: «Sono felicissimo perché si tratta della prima opportunità tra i professionisti. Ringrazio molto il direttore sportivo Paolo Musso per la stima che in questi anni ha sempre espresso nei miei confronti e soprattutto per avermi concesso questa opportunità. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo della salvezza. L’inserimento in gruppo è naturale, sin dal primo momento sono stato accolto molto bene da tutti».