Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto

L’Ospitaletto Franciacorta continua a muoversi sul mercato e si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club lombardo è vicino all’arrivo di Luca Maffioletti, attaccante classe 2000 proveniente dalla Pro Sesto.

Un’operazione che conferma la volontà della società di puntare su profili giovani ma già rodati, capaci di garantire energia e margini di crescita. Per Maffioletti è pronto un contratto fino al 2027, segnale chiaro della fiducia riposta nel calciatore e della progettualità a medio-lungo termine dell’Ospitaletto.

L’attaccante arriva dalla Serie D con l’obiettivo di compiere un ulteriore step nel proprio percorso e mettersi in mostra in un contesto ambizioso. La dirigenza vede in lui un innesto funzionale, in grado di aumentare le soluzioni offensive e la competitività della rosa.

Salvo sorprese, l’operazione verrà ufficializzata nei prossimi giorni, regalando al tecnico un’arma in più in avanti. L’Ospitaletto Franciacorta continua così a costruire con attenzione, mescolando ambizione e programmazione.