Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto

Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro SestoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 21:34Serie C
Alessandra Stefanelli

L’Ospitaletto Franciacorta continua a muoversi sul mercato e si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club lombardo è vicino all’arrivo di Luca Maffioletti, attaccante classe 2000 proveniente dalla Pro Sesto.

Un’operazione che conferma la volontà della società di puntare su profili giovani ma già rodati, capaci di garantire energia e margini di crescita. Per Maffioletti è pronto un contratto fino al 2027, segnale chiaro della fiducia riposta nel calciatore e della progettualità a medio-lungo termine dell’Ospitaletto.

L’attaccante arriva dalla Serie D con l’obiettivo di compiere un ulteriore step nel proprio percorso e mettersi in mostra in un contesto ambizioso. La dirigenza vede in lui un innesto funzionale, in grado di aumentare le soluzioni offensive e la competitività della rosa.

Salvo sorprese, l’operazione verrà ufficializzata nei prossimi giorni, regalando al tecnico un’arma in più in avanti. L’Ospitaletto Franciacorta continua così a costruire con attenzione, mescolando ambizione e programmazione.

Articoli correlati
Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa
La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alle dirette concorrenti... La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alle dirette concorrenti
La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per la Pro Patria
Altre notizie Serie C
Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le... Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le alternative
Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto... Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto
Cavese, Piana ai saluti: in chiusura la trattativa per il ritorno a Pontedera Cavese, Piana ai saluti: in chiusura la trattativa per il ritorno a Pontedera
Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa
Monopoli, il ds Chiricallo blinda Miceli: "Contiamo sul fatto che possa continuare... Monopoli, il ds Chiricallo blinda Miceli: "Contiamo sul fatto che possa continuare con noi"
Torres, buone notizie dall'infermeria: in vista del Pontedera, recuperato pienamente... Torres, buone notizie dall'infermeria: in vista del Pontedera, recuperato pienamente Zecca
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
2 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
3 Serie A, 17^ giornata LIVE: c'è Thuram con Lautaro, Dybala falso nove
4 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, sulla trequarti ecco Soule ed El Shaarawy
5 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lautaro regala all'Inter un Capodanno in vetta: Atalanta domata 1-0 a Bergamo
Immagine top news n.1 Muharemovic, il 50% della rivendita alla Juve e il mercato: i bianconeri hanno un vantaggio
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli segue la scia del Milan superando Inter e Juve
Immagine top news n.3 Super Hojlund fa correre Conte anche in Serie A: Napoli batte Cremonese e mal di trasferta
Immagine top news n.4 Perché Christopher Nkunku gonfia un palloncino dopo tutte le sue reti
Immagine top news n.5 Gasperini torna sull'attacco a Ferguson: "Confronto improponibile con Dybala per qualità tecnica"
Immagine top news n.6 Milan, ecco Fullkrug: spunta il nuovo 9 rossonero a San Siro per vedere la gara col Verona
Immagine top news n.7 Milan-Hellas, le formazioni ufficiali: Nkunku si sbloccherà? Giovane-Mosquera per l'impresa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, a breve la conferenza stampa di Chivu post Atalanta
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, a breve la conferenza di mister Palladino post Inter
Immagine news Serie A n.3 Lautaro regala all'Inter un Capodanno in vetta: Atalanta domata 1-0 a Bergamo
Immagine news Serie A n.4 I tifosi dell'Atalanta si stringono attorno a Pasalic: cori dopo la scomparsa del padre
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "I problemi per me sono solo a livello numerico, manca concretezza"
Immagine news Serie A n.6 Pio Esposito entra e manda in gol Lautaro: Inter avanti a Bergamo al 65'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
Immagine news Serie B n.2 Campobasso, Rizzetta fissa la rotta: "Costruiamo una squadra per la Serie B"
Immagine news Serie B n.3 Parola di ex. Giannitti: "Sì, vedo il Frosinone come candidata alla Serie A diretta"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Obaretin: "Col Frosinone pari giusto, siamo stati bravi a reagire al gol subito"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone e il mercato: "Lapadula? Non ho parlato di nomi, ma di ruoli che servirebbero"
Immagine news Serie B n.6 Augurio di morte a mezzo social a figlio di Castrovilli del Bari. La moglie: "Denunceremo tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Immagine news Serie C n.2 Perugia, trattativa in corso per la cessione di Giunti: si tratta con il Padova
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese a caccia del bomber: Nepi resta un sogno, Mastroianni e Gambale le alternative
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto Franciacorta, rinforzo in attacco: arriva Maffioletti dalla Pro Sesto
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Piana ai saluti: in chiusura la trattativa per il ritorno a Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, colpo in prospettiva: arriva Maucci in prestito dal Pisa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.2 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?